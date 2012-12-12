|ITRN:
|Бестселлеры IT-рынка
|BYTE/Россия
|CRN/RE
|Intelligent Enterprise/RE
|PC Magazine/RE
|PC Week/RE
|НовостиАрхивФоторепортажиВидеороликиМероприятияФорумыРешенияУчебные курсыПодписка на рассылкиОб издании
|Авторизация
|
|
Приложение Cisco Security Connector для iOS
Корпорация Cisco объявила о выпуске Security Connector – первого приложения информационной безопасности, которое дает предприятиям полный обзор и …
Сотрудничество КРОК и Waves Platform в области блокчейна
Блокчейн-платформа Waves Platform и компания КРОК подписали соглашение о партнерстве, предполагающее их сотрудничество в области внедрения и …
Apple планирует объединить приложения для iPhone, iPad и Mac
Как сообщает агентство Bloomberg, корпорация Apple планирует предоставить пользователям возможность использовать один набор приложений, который будет …
Промышленная ОС для всех российских процессоров
Компания «Базальт СПО» представила первую на отечественном ИТ-рынке линейку ОС, поддерживающую все российские процессоры. Новая разработка открывает …
Конвергентные решения Dell EMC с расширенной поддержкой Microsoft
Компания Dell EMC анонсировала расширенную поддержку сред Microsoft в ЦОД с выпуском обновленных решений XC Series, Cloud for Microsoft Azure Stack и …
Другие новости
Что дает уборка программного мусора
За счет избавления от устаревшего кода, в частности, унаследованных драйверов оборудования, можно достичь немалого повышения эффективности …
Умирают ли антивирусы?
Сразу три крупные вирусные эпидемии в середине этого года дали повод иным аналитикам говорить о том, что антивирусное ПО если не умерло, то стало …
В нижнем сегменте серверных процессоров возобновляется конкуренция
Запуск компанией AMD в производство новых серверных процессоров EPYC (Naples) – безусловно, значимое событие для серверного рынка. В предшествующие …
Другие мнения
|
|
25 января 2018 г. | Краснодар
Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV»
8 февраля 2018 г. | Нижний Новогород
Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP»
Другие мероприятия
Коммутационное оборудование (КВМ оборудование)
Гость, 20.02.2016 09:25:11
Платёжные системы
Гость Киви, 21.01.2013 11:52:39
Документооборот
Гость Элар, 20.12.2012 14:08:29
ИТ в Медицине
Гость, 14.12.2012 14:44:41
Программное обеспечение
Гость Soft, 12.12.2012 14:56:26