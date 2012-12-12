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Новости
Приложение Cisco Security Connector для iOS
Корпорация Cisco объявила о выпуске Security Connector – первого приложения информационной безопасности, которое дает предприятиям полный обзор и …

Сотрудничество КРОК и Waves Platform в области блокчейна
Блокчейн-платформа Waves Platform и компания КРОК подписали соглашение о партнерстве, предполагающее их сотрудничество в области внедрения и …

Apple планирует объединить приложения для iPhone, iPad и Mac
Как сообщает агентство Bloomberg, корпорация Apple планирует предоставить пользователям возможность использовать один набор приложений, который будет …

Промышленная ОС для всех российских процессоров
Компания «Базальт СПО» представила первую на отечественном ИТ-рынке линейку ОС, поддерживающую все российские процессоры. Новая разработка открывает …

Конвергентные решения Dell EMC с расширенной поддержкой Microsoft
Компания Dell EMC анонсировала расширенную поддержку сред Microsoft в ЦОД с выпуском обновленных решений XC Series, Cloud for Microsoft Azure Stack и …

Другие новости
Мнения
Что дает уборка программного мусораЧто дает уборка программного мусора
За счет избавления от устаревшего кода, в частности, унаследованных драйверов оборудования, можно достичь немалого повышения эффективности …

Умирают ли антивирусы?Умирают ли антивирусы?
Сразу три крупные вирусные эпидемии в середине этого года дали повод иным аналитикам говорить о том, что антивирусное ПО если не умерло, то стало …

В нижнем сегменте серверных процессоров возобновляется конкуренция В нижнем сегменте серверных процессоров возобновляется конкуренция
Запуск компанией AMD в производство новых серверных процессоров EPYC (Naples) – безусловно, значимое событие для серверного рынка. В предшествующие …

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Клуб экспертов
У ARM очень высокий потенциал во всех сферах

У ARM очень высокий потенциал во всех сферах

Архитектура ARM с самого начала была одной из наиболее энергоэффективных на рынке, и сейчас это преимущество является одним из определяющих …


Другие статьи
Технопарк

Новые профессиональные панели LG

Двусторонние дисплеи экономят пространство, позволяя демонстрировать информационный контент с двух сторон в высоком разрешении. Это позволяет интеграторам …


Другие статьи
Платформы и технологии

Bosch планирует внедрить технологию 12-дюйм кремниевых подложек на новом заводе

В сравнении с традиционными 6- и 8-дюйм процессами (уже имеющимися в распоряжении Bosch) 12-дюйм технология предлагает существенную экономию …


Другие статьи
Сети и телекоммуникации

Частотные диапазоны для 5G

Для успешного внедрения систем 5G для целого ряда приложений потребуются одновременно системы как в низко-, так и в высокочастотной части спектра …


Другие статьи
Безопасность

Решения HID Global для безопасности приложений Интернета вещей

Продукты нацелены на устранение ключевых проблем, с которыми сталкиваются управляющие на предприятиях в экосистеме Интернета вещей и «умного здания» ...


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Обзоры
Рынок гиперконвергентных систем

Рынок гиперконвергентных систем

Одна из важных тенденций развития рынка интегрированных систем – рост популярности гиперконвергированных приставок. Как и любые конвергированные …


Другие статьи
Средства разработки

Инструменты разработки Oracle для процессорных ускорителей

Корпорация Oracle выпустила открытый API-интерфейс и комплект инструментов разработки для ускорителя Data Analytics Accelerator (DAX) в процессорах …


Другие статьи
Программное обеспечение

Аналитическая платформа Dell Statistica, версия 13.1

Компания Dell объявила о выходе новой версии платформы углубленного анализа данных Dell Statistica 13.1. Платформа ориентирована на специалистов по …


Другие статьи
Проекты

ЦОД в Санкт-Петербурге, спроектированный ЛАНИТ, получил сертификат Tier III

Это первый в Северной столице ЦОД, получивший сертификат компании Uptime Institute, а также первый в истории ЛАНИТ ЦОД мощностью свыше 21 МВт. Кроме...


Другие статьи
Материалы компаний
Безопасность превыше всего

Безопасность превыше всего

Скорость нашей жизни продолжает возрастать, а значит, все большее число банковских операций мы совершаем в режиме онлайн. Это существенно экономит …


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Другие решения
Фоторепортажи
Демонстрация Chloride TrinergyChloride
Демонстрация Chloride Trinergy
Впервые в России компания Chloride Rus провела демонстрацию системы бесперебойного электропитания Chloride Trinergy®, а также ИБП Chloride 80-NET™, NXC и NX для своих партнеров и заказчиков.

Завершена реорганизация двух дочерних предприятий NEC Corporation в РоссииNEC Нева Коммуникационные Системы
Завершена реорганизация двух дочерних предприятий NEC Corporation в России
С 1 декабря 2010 года Генеральным директором ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы» назначен Раймонд Армес, занимавший ранее пост Президента Shyam …

С 17 по 19 ноября 2010 в Москве, в КВЦ «Сокольники», состоялась VII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation’2010.компания «Гротек»
С 17 по 19 ноября 2010 в Москве, в КВЦ «Сокольники», состоялась VII Международная выставка InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation’2010.
Новейшие решения защиты информации, хранения данных и документооборота и защиты персональных данных представили 104 организации. 4 019 руководителей …

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Учебные курсы
Adaptec by PMCAdaptec Certified Storage Professional
Adaptec by PMCОбратно за парту с Adaptec by PMC
Другие курсы
Видеоролики
МФУ Panasonic DP-MB545RU с возможностью печати в формате А3МФУ Panasonic DP-MB545RU с возможностью печати в формате А3
Хотите повысить эффективность работы в офисе? Вам поможет новое МФУ #Panasonic DP-MB545RU. Устройство осуществляет  

RAID-контроллеры Adaptec Series 5Z с безбатарейной защитой кэшаAdaptec by PMC
RAID-контроллеры Adaptec Series 5Z с безбатарейной защитой кэша
Опытные сетевые администраторы знают, что задействование в работе кэш-памяти RAID-контроллера дает серьезные преимущества в производительности …

Трехфазный ИБП Chloride от 200 до 1200 кВт: TrinergyChloride
Трехфазный ИБП Chloride от 200 до 1200 кВт: Trinergy
Trinergy — новое решение на рынке ИБП, впервые с динамическим режимом работы, масштабируемостью до 9.6 МВт и КПД до 99%. Уникальное сочетание …

Другие видеоролики
Темы
Мероприятия
25 января 2018 г. | Краснодар
Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV»

8 февраля 2018 г. | Нижний Новогород
Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP»

Другие мероприятия
Форумы
Коммутационное оборудование (КВМ оборудование)
Гость, 20.02.2016 09:25:11

Платёжные системы
Гость Киви, 21.01.2013 11:52:39

Документооборот
Гость Элар, 20.12.2012 14:08:29

ИТ в Медицине
Гость, 14.12.2012 14:44:41

Программное обеспечение
Гость Soft, 12.12.2012 14:56:26

Пресс-релизы
«Криогенмаш» использует Интернет вещей

ИТ-платформа для эффективного банка

Рынок видеоконференцсвязи в 2018 году

Другие пресс-релизы
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